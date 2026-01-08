STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストのグッズを販売している『MERCH MARKET』公式Instagramで、SixTONESのツアー『MILESixTONES』グッズの撮影メイキングムービーが公開された。 【動画＆写真】SixTONES『MILESixTONES』メイキングなど①② SixTONESは1月7日から『MILESixTONES』ツアーがスタートしたばかり。 ■全員で手をつないで“6”の数字を作るシーンも必見 動画