8日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝156円69銭前後と、前日午後5時時点に比べ21銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円03銭前後と21銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース