8日（木）、第78回JVA全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー）が行われ、Cコート第3試合では3回戦の東洋（東京） vs 東海大相模（神奈川）のカードが行われた。 第1セットは石山大輝の2連続サービスエースを含む4連続ポイントで東洋が前に出る入りとなった。リードする東洋はエースの津末将生太を中心に攻撃し突き離しにかかるが、追いかける東海大相模も