甲子園歴史館は1月下旬に開場以来の入館者が200万人を達成する見込みとなった。達成日には、記念イベントとして200万人目の入館者の方とともに記念セレモニーを開催するほか、当日有効の甲子園歴史館の入館券をお持ちの方先着60組限定で、マスコット（トラッキー・ラッキー・キー太）との写真撮影会を実施する。撮影会の開催時間は決定次第、甲子園歴史館公式HP・Xで情報を発信される。