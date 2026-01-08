アメリカ、ロサンゼルスで31人が犠牲になった山火事から7日で1年となりました。去年1月、ロサンゼルスで発生した山火事では、住宅などおよそ1万6000戸が全焼、31人が犠牲になりました。記者「瓦礫の撤去は進んでいますが、更地のままとなっている場所が多くみてとれます」AP通信によりますと、この1年で再建された住宅は10軒に留まっています。現場では、当時の自治体の対応を非難する抗議集会が開かれました。被災者「多くの人が