Image: 合同会社ジークラフト こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。指先や足先がキンキンに冷えてツラい今の時期。暖房が効いた室内だとしても、オフィスのような広い空間になるとどうしても冷えを感じてしまうんですよね...。対策として靴下を重ね履きしている人も少なくないはずですが、「岩盤浴 厚地靴下」はそんな人にこそ試してみて欲しいソックスです。2つの希少鉱