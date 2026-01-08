【モデルプレス＝2026/01/08】モデル系インスタグラマーのたけうちほのかが、1月8日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】竹内涼真の妹「クオリティ高い」健康的な手料理公開◆たけうちほのか、手料理並ぶ健康的な食卓公開たけうちは「無病息災！」と記し、七草粥や焼き魚、卵焼きなどが並ぶ健康的な食卓の写真を投稿。「朝から七草粥を作りました」「卵焼きも上手く焼けました」