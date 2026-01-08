所属先エディオンが発表陸上の細田あいが8日、今年度限りで現役引退することを、所属するエディオンを通じて発表した。30歳の細田は長野東高から日体大に進学。2018年にダイハツに入社し、2021年2月からエディオンに移籍した。2022年の名古屋ウィメンズマラソンで4位に入ると、同年のロンドンマラソンでは当時日本歴代8位の2時間21分42秒をマークし、9位だった。2024年のパリ五輪では補欠に選ばれ、同年のベルリンマラソンでは