なでしこGK山下杏也加が“イメチェン海外サッカー、イングランド女子1部マンチェスター・シティの公式Xは、所属する日本女子代表（なでしこジャパン）のGK山下杏也加の近影を投稿。大胆なイメージチェンジに、ファンも驚きの声をあげている。チーム公式Xは「ヤマの新しい姿」と記して、新たなヘアスタイルに変身した山下の姿を写真で投稿。元から短髪だったが、より短く刈り上げられ、髪色も黒色から鮮やかな金色に変化した姿