商売繁盛の神様「えべっさん」の総本社・西宮神社（兵庫県西宮市）で8日午前、水産関係者が大漁を祈願する『招福大マグロ』を奉納した。招福大マグロ「おー、くっついた！」丸々としたマグロ身の表面に賽銭を張り付けると「お金が身に付く」とされる恒例行事〈2026年1月8日 10時02分 兵庫県西宮市・西宮神社〉丸々としたマグロ身の表面に賽銭を張り付けると「お金が身に付く」とされる恒例行事。「お金が“身につき”、ふとこ