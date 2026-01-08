学校の廊下とみられる場所で、生徒が別の生徒に馬乗りになって暴行を加える動画が、Xで拡散している。投稿には、大分市立中学校の名前が記載されており、学校は弁護士ドットコムニュースの取材に対して「事実を確認中」と答えた。●廊下で生徒が蹴り上げる動画Xに投稿された動画は約1分の長さで、学校の廊下とみられる場所で、体操服のような服装をした生徒が、別の生徒の髪をつかんだり、蹴ったり殴ったりする様子が映っている。