サーティワンのレギュラーメニューとして、自分でデコれるオリジナルケーキ「３１デコケーキ エンジョイパーティー」が仲間入り！ケーキベース、アイスクリーム6個、トッピングを自由に選んで楽しくデコレーションできる、アイスクリームケーキです☆ サーティワン「３１デコケーキ エンジョイパーティー」 「３１デコケーキ エンジョイパーティー」※完成イメージ 価格：4,200円（税込）発売日：2026年1月16日（