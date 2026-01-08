２０２３年の「ＫＥＩＲＩＮグランプリ」を勝つなど競輪界の一線級で活躍する松浦悠士選手＝広島＝が１月８日、栗東トレセンを訪問した。競輪好きで知られ、親交もある矢作芳人調教師の案内で調教の様子や、厩舎での馬の様子を熱心に観察。フォーエバーヤング（牡５歳、父リアルスティール）と対面するなど、充実した時間を過ごした。栗東を訪れるのは７〜８年ぶり２度目だが、調教を間近で見るのは初めてだった。「しっかりや