バーガーキングに「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が期間限定で登場！まろやかなサワークリームを使用した「特製サワークリームオニオンソース」が、4種のきのこと相性抜群です☆ バーガーキング「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」 発売日：2026年1月9日（金）取扱店舗：バーガーキング※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では取り扱いなし バーガーキングに「特製