ロックバンド・Saucy Dogが4日、大阪・京セラドーム大阪にて自身初となるドーム単独公演『Saucy Dog DOME LIVE 2026 “A NEW DAWN”』を開催した。現メンバーとなって10年という節目を迎えた今回のワンマンライブの舞台に、バンドは結成の地である大阪を選んだ。“A NEW DAWN＝新たな夜明け”と題された本公演は、3万5000人を動員してソールドアウトとなった。【ライブ写真】初のドーム単独公演！Saucy Dogメンバーソロショット