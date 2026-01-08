ベネズエラの内相は7日、アメリカ軍による攻撃で100人が死亡したと明らかにしました。ロイター通信によりますと、ベネズエラのカベジョ内相は7日、マドゥロ大統領の身柄拘束を目的としたアメリカ軍の攻撃により、100人が死亡したと述べたということです。またアメリカ軍の襲撃でマドゥロ大統領は足を負傷、妻は頭部を負傷したとしています。ベネズエラ当局は、マドゥロ氏の治安部隊の多くが冷酷に殺害されたとしていて、キューバは