母親が何回も話す“初めてのおつかい”エピソードがSNSで話題を集めている。【映像】牛乳より妹の怪我を優先した兄の優しさ投稿したのは、ぽさん（@ponamiminapo）。子どもの頃に体験した初めてのおつかいでの出来事をXに投稿した。当時6歳だった投稿者と10歳だった兄が、牛乳を買いに初めてのおつかいに出かけた。すると、途中で投稿者が転んで怪我をしてしまう。そこで、兄は頼まれた牛乳ではなく、絆創膏を購入。家には、高