お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が7日に自身のアメブロを更新。冬休みで訪れているバンコクの室内遊び場やフードコートを満喫したことを報告した。この日、小原は「キラキラ滑り台が早くて楽しい 広々な敷地！室内にジェットコースターも！」と切り出し、室内遊び場を訪れたことを報告。施設内は空いていたといい「こうめちゃんジェットコースターに4〜5回乗ってました」と娘・こうめちゃんが満喫する様子を明かした。続け