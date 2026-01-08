大相撲の元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが7日に自身のアメブロを更新。16歳の誕生日を迎えた長女への思いをつづった。この日、倉実さんは「Waka16歳のお誕生日」と切り出し、長女が誕生日を迎えたことを報告。「背が高くて、いつも大人っぽく見えていたのでようやく見た目に年齢が追いついてきました」と述べ「本当に大きくなったなーと実感せずにはいられない16歳」と成長を実感する様子でコメントした。続け