大阪府岸和田市の商店街で乗用車が警察官をボンネットに乗せたまま逃走。およそ700メートルにわたって走る様子が防犯カメラに写っていました。商店街を走る車に警察官が停止を求めます。車はその後、急加速。ボンネットに警察官を乗せたまま、走り去りました。警察によりますと、きのう午後5時半前、岸和田市の商店街で通行禁止の時間帯に走行していた車が、停止を求めた警察官に向かって急加速。そのままボンネットに乗せ、およそ