チームみらいの安野貴博党首は、5日に公開された資産等報告書について、保有する4銘柄の株式数の記載に誤りがあったとして訂正を届け出たことを明らかにしました。チームみらい安野貴博 党首「私の記載ミスにより、誤った情報に基づいた議論や混乱を招いたことについて深くお詫びを申し上げます」安野氏は会見で、5日に公開された資産報告のうち、自身が保有する株式数を、アマゾンやマイクロソフトなど4銘柄あわせて68万48