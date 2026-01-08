子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。最初のがんの告知から15年目に入ったことを明かしました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「15年前の1月5日に初めて『子宮頸がんです』と言われました」「がんは突然やってきます」「もしも がんになった時のことを考える事も大切」古村さんは「そういえば15年前の1月5日に初めて『子宮頸がんです』と言われました」と投稿。続け