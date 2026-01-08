RB大宮アルディージャは8日、西村卓朗氏がスポーツダイレクター（SD）に就任したことを発表した。現在48歳の西村氏は浦和レッドダイヤモンズでのスクールコーチやVONDS市原FCでの監督やGMなどを経て、2016年に水戸の強化部長に就任。2019年9月からはGM兼強化部長を務めた後、2022年から取締役GMに就任した。2025シーズンは2025明治安田J2リーグを20勝10分け8敗の勝ち点「70」で終えて、得失点差でV・ファーレン長崎を上回ってJ