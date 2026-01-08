ラグビー元日本代表で東京サントリーサンゴリアスのSH流大（33）が8日、都内で引退会見を行った。5日に2025-26シーズンをもって現役を引退することが発表されていた。流は会見冒頭「今回（中村）亮土さんと一緒に今シーズン限りで現役を引退することを発表させていただきました。このタイミングで発表させていただいたのはファンの方に最後少しでも見てほしいなという思いから」と改めて報告した。ともに帝京大の黄金期を築き主将