● 2026年の干支は午年ですが、馬をブランドアイコンとし高級馬具を取り扱う工房から生まれたのがエルメスです。そこで本記事では、エルメスと馬にまつわる豆知識を学べるクイズをお届けします。第8問.エルメスの箱や袋はなぜオレンジ色?A.馬がオレンジ色を識別しやすいからB.馬具用の革の染色に由来するからC.当時入手可能だった箱の色がオレンジ色しかなかったからエルメスのバッグの写真はこちら--正解は次のページへ● 正解は