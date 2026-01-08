SBI証券は、2026年1月13日から、国内株式の一般信用新規取引において「SOR注文」および「PTS注文」の取扱いを開始すると発表した。これにより、これまで東京証券取引所のみで可能だった一般信用新規取引について、ジャパンネクスト証券が運営するPTS市場も利用できるようになる。○一般信用新規取引でPTS市場を利用可能に同社によると、これまで一般信用新規取引は東京証券取引所（優先市場）への発注に限定されていたが、今回の対