アイスクリーム専門店「サーティワン アイスクリーム」は1月16日から、オリジナルのアイスクリームケーキを作れる「31デコケーキ エンジョイパーティー」を通年販売する。価格は税込4,200円。「31デコケーキ」は、2種類のケーキベースから選び、上面に飾るアイスクリーム6個とトッピングを組み合わせて、自宅でデコレーションを楽しめる人気シリーズ。これまで展開してきた「スイーツ＆ベア」「ZOO」に加え、今回新たに「エンジョ