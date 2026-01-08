８日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２２．２３ポイント（１．２２％）安の２６１３６．７２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１０３．９９ポイント（１．１４％）安の９０３４．７６ポイントと続落した。売買代金は１３０６億４５３０万香港ドルに縮小している（７日前場は１４８５億７１００万香港ドル）。指標発表前に買いが手控えられる流れ。米国