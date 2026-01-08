巨人の新人選手が8日、川崎市のジャイアンツ球場で初練習を行い、投手はダッシュやキャッチボール、野手は打撃練習などで汗を流した。ドラフト1位左腕・竹丸（鷺宮製作所）は「ちょっと緊張もあったんですけど、楽しくできたかなと思います」と振り返った。入寮ではマイ枕を持ち込み、マットレスも新調したことを明かしていた竹丸。7日が初使用となり「（使い心地は）良かったと思います。気づいたら寝てました」と笑みを浮か