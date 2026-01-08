海底から顔を出し、ゆらゆらと揺れている姿が特徴的な海の人気者「チンアナゴ」。一見、のんびりとした性格なのかと思いきや、意外な一面がSNSで話題になっている。【映像】チンアナゴの強烈な頭突き（実際の映像）投稿したのは、ちんあなごニュースby 日本チンアナゴ協会（@ChinanagoNews）。「隣人を穴に埋めようとするちんあなご そのへんでやめておいた方が…」と心配のコメントとともに強烈な頭突きをするチンアナゴの動