【WWE】RAW（1月5日・日本時間6日／ニューヨーク・ブルックリン）【映像】不思議な衣装で襲い掛かるデカ女レスラー女子世界王座を巡る凄惨な「足首破壊」の復讐劇。「勝利を盗まれた」狂気のデカ女が王者を不思議なレザー調エプロン姿で蹂躙。負傷した左足首だけを集中攻撃するという悲痛な光景に「ケガ人になんてことを…」「酷い」と大ブーイングが巻き起こった。先週の女子世界王座を巡る3ウェイ戦の遺恨が継続。勝利寸前で