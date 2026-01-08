中国自動車大手の長安汽車は1月4日、2025年12月の生産・販売実績を発表しました。12月単月の販売台数は25万4800台と前年同月比1．66％増となり、2025年通年の累計販売台数は291万3000台に達しました。前年から8．54％増加し、過去9年で最高を更新するとともに、6年連続のプラス成長を達成しました。新エネルギー車事業と海外市場の拡大が、全体の成長を力強く下支えしています。好調な業績の背景には、2025年7月に発足した新たな中