内外装と走りを磨き上げた熟成の一部改良モデル発売！2026年1月8日、レクサスはスポーツセダン「IS」の一部改良モデルを発売すると発表しました。本モデルは2025年9月8日に初公開されており、今回の発表を通じて、日本市場向けの詳細仕様や改良内容が正式に明らかとなりました。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新型「IS」です！ 580万円から（30枚以上）今回発売となった一部改良モデルは、約5年ぶりの大幅刷新により