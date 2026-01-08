ロッテは8日、2月28日(土)に都城運動公園野球場で、都城市主催となるオープン戦を開催することになったと発表した。都城市で開催される千葉ロッテマリーンズのオープン戦は初めてとなる。▼ 試合概要事業名：都城市 新市誕生20周年記念事業 プロ野球オープン戦 2026日時： 2026年2月28日（土）13時試合開始場所： 都城運動公園野球場対戦カード：千葉ロッテマリーンズ VS 埼玉西武ライオンズ▼ チケット取扱【プレイガイド】 CN