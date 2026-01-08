◆バレーボール・全日本高校選手権鎮西2―0土浦日大（8日、東京体育館）春高バレーの男子3回戦で、優勝候補の鎮西（熊本）が土浦日大（茨城）を2―0（25―12、25―19）で破り、順当にベスト8へ駒を進めた。鎮西の8強入りは5大会連続で、同日に開催される準々決勝では東山（京都）と対戦する。全国総体と国民スポーツ大会に続く、高校3冠の偉業に向け、また一歩前進した。第1セット（S）は25―12で先取。終始優勢に進めて地