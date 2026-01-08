雪がほとんど降らない静岡県下田市の保育園に、富士山麓から人工の雪が運ばれ、園児たちが雪遊びを楽しみました。 【動画】「冷た～い！」 園児たちは大喜び 「富士山こどもの国」から雪のプレゼント＝静岡・下田市 ＜園児＞ 「冷た～い！」 下田市のひかり保育園に持ち込まれたのは、およそ170キロの人工の雪。子どもたちは珍しい雪に大喜びです。 この雪は静岡県富士市の「富士山こどもの国」から運び込まれ