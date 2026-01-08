富士山静岡空港は、2026年4月の駐車場リニューアルに伴い、全面有料化と駐車料金の値上げすることを明らかにしました。 【動画】富士山静岡空港の全駐車場を有料化 料金も2倍に リニューアルに伴い2026年4月から＝静岡 富士山静岡空港の駐車場は、2009年の開港当初は、全駐車場約2000台分を無料としていましたが、混雑緩和などの理由で2019年から一部を有料化し、2020年からはターミナルビルに近い約1600台分