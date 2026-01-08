７日夜、関西空港と神戸を結ぶリムジンバスがビルに衝突して９人がけがをした事故で、運転席近くに座っていた乗客が警察に、「事故直前、運転手の上半身がふらついていた」という趣旨の話をしていたことがわかりました。７日午後８時４０分ごろ、神戸市中央区の国道で、関西空港から神戸・三宮に向かっていたリムジンバスが進行方向右側の歩道に乗り上げ、沿道のビルに衝突しました。警察と消防によりますと、バスには乗客１４人が