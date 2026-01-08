国家の安全保障と位置づけられるサイバーセキュリティ 近年、サイバー攻撃による政府や企業の内部システムからの情報搾取や、ランサムウエアによる攻撃が相次いでいる。特に目立つのがランサムウエアによる企業などへの攻撃だ。ランサムウエアとは、感染するとパソコンなどに保存されているデータを暗号化して使用できない状態にしたうえで、そのデータを復元するため金銭などを要求する不正プログラム。