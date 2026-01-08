俳優の中尾明慶（37）が8日、都内で開かれた『2026年はじめたいことRANKING発表会』に出席。まもなく小学校を卒業する子どものため、毎朝5時半に起きていることを明かした。【集合ショット】赤の差し色が素敵！華やか衣装の本田望結＆中尾明慶ら中尾は、挑戦を続ける人をたたえるアコムの『はじめてみたパーソンオブザイヤー』で表彰を受けた。司会から子どもと会うために毎朝5時半に起床していることが紹介された。中尾は壇