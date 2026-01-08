コメの価格が今よりも下がるという見方がさらに強まっています。コメの生産者や小売業者などを対象にした毎月の調査では、指数が100に近づくほど、この先のコメの価格が高くなるとの見通しが強いことを示します。（スーパー：米穀安定供給確保支援機構）先月の調査では、向こう3ヶ月のコメの価格を見通す指数が前回から5ポイント下がり「27」となりました。新型コロナの感染拡大による需要の落ち込みがあった2021年9月以来の低い水