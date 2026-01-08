中国政府が、日本が輸出した半導体などの原料についてダンピングの疑いで調査を開始したことについて、木原官房長官は、影響の精査など必要な対応を行う考えを示しました。中国政府は7日、日本が半導体などの原料を不当に安く輸出したとしてダンピングの疑いで調査を開始したと発表しました。これについて、木原官房長官は8日、会見で次のように述べました。木原官房長官「我が国としては調査対象企業に協力するとともに、状況を注