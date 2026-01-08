かまいたち山内健司、濱家隆一がMCを務める7日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、M−1初代王者の兄弟漫才コンビ、中川家の礼二と剛、M−1王者のお笑いコンビ、ブラックマヨネーズの小杉竜一が出演。飲み会での「芸人あるある」を明かした。先輩芸人が後輩芸人の胸にタクシー代として1万円押しつけることがよくあるといい、後輩が遠慮しても、胸を押しつけることに礼二は「みんなやるからね」と振り返り、飲み会で