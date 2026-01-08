（資料写真）８日午前１１時半ごろ、神奈川県秦野市東田原の住宅に隣接した倉庫が燃えていると１１９番通報があった。木造平屋建ての倉庫を全焼したほか、隣接する住宅の外壁の一部を焼いた。住人が避難する際に転倒して負傷し、救急搬送されたが命に別状はなかった。