世界中のユーザーが制作したさまざまなゲームを自由にプレイできるオンラインゲームプラットフォームのRobloxが、全ユーザーに対してカメラを使った年齢確認機能を導入すると発表しました。A New Era of Safety: Facial Age Checks Now Required to Chat on Roblox | Robloxhttps://corp.roblox.com/newsroom/2026/01/roblox-age-checks-required-to-chatRoblox chats will now require mandatory age estimation | Mashablehttps: