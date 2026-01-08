タレントのダレノガレ明美が８日、自身のインスタグラムでＴＲＵＳＴＡＲとエージェント契約を結んだことを発表した。真っ白な画面とともに「このたび私、ダレノガレ明美は 株式会社ＴＲＵＳＴＡＲとエージェント契約を締結いたしました」と報告した。ダレノガレは２４年７月に当時の所属事務所を退所し独立。自身で株式会社ＱＵＥＥＮを設立していた。ＴＲＵＳＴＡＲ社には舟山久美子、黒羽麻璃央、武田玲奈らが所属している