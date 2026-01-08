鹿児島県内の施設内で小学生のスカートの中を撮影した疑いで、鹿屋市の無職の男(30)が逮捕されました。 性的姿態等撮影などの疑いで逮捕されたのは、鹿屋市旭原町の無職の男(30)です。 鹿児島県警によりますと、男は去年10月、県内の施設内でしゃがんでいた小学生の女子児童のスカートの中を、スマートフォンで撮影した疑いが持たれています。 「不審者がいる」と通報を受けた警察が後日、周辺を警戒していた