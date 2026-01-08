ドジャースの大谷翔平投手（３１）が８日、愛犬デコピンとともに、本拠地ドジャーススタジアムで自主トレする様子を投稿した。バットなどの用具をもってロッカーを出る大谷にデコピンがついていくショットや、球場を駆け回り、ボールを追いかけて大谷のもとへと持ってくる動画を公開した。