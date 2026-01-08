東京・大田区にある集合住宅で血だらけの男性が見つかり、その後、男性は死亡しました。警視庁が詳しい状況を捜査しています。捜査関係者などによりますと、8日午前10時半ごろ、大田区大森北にある集合住宅の一室で「連絡の取れない友人宅にきて、友人が倒れている」などと110番通報がありました。その後、部屋の中から40代とみられる男性が血だらけで倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたということです。男性と食事