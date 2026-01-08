モデルでタレントのダレノガレ明美（35）が8日、インスタグラムを更新。芸能、モデル事務所のTRUSTARとエージェント契約を締結したことを発表した。ダレノガレは「いつも応援してくださっている皆様へこのたび私、ダレノガレ明美は株式会社TRUSTARとエージェント契約を締結いたしました」と報告した。続けて「芸能活動の一部をご協力頂く事になり、これからはTRUSTARの皆さまと共に、より幅広い分野で新しいチャレンジをしていき